Covid, medici di famiglia: “Travolti da numero contagi, 20 telefonate l’ora” (Di lunedì 3 gennaio 2022) I medici di famiglia sono “Travolti dal numero di contagi” Covid “di queste settimane. Riceviamo telefonate di continuo per la segnalazione della positività e per le procedure legate alle quarantene e all’isolamento, oltre alle richieste di assistenza sui sintomi. Facciamo fatica a seguire i pazienti nelle ore di studio, visto che messaggi e chiamate sono continui per l’inserimento sulle piattaforme regionali dei positivi. E l’assistenza alle altre patologie rischia di andare in sofferenza”. E’ il grido d’allarme del segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti che racconta all’Adnkronos Salute le difficoltà dei camici bianchi del territorio di questi giorni. “La ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Idisono “daldi“di queste settimane. Riceviamodi continuo per la segnalazione della positività e per le procedure legate alle quarantene e all’isolamento, oltre alle richieste di assistenza sui sintomi. Facciamo fatica a seguire i pazienti nelle ore di studio, visto che messaggi e chiamate sono continui per l’inserimento sulle piattaforme regionali dei positivi. E l’assistenza alle altre patologie rischia di andare in sofferenza”. E’ il grido d’allarme del segretario nazionale della Federazione deidina generale (Fimmg), Silvestro Scotti che racconta all’Adnkronos Salute le difficoltà dei camici bianchi del territorio di questi giorni. “La ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid medici Gran Bretagna, infermiera malata di Covid esce dal coma grazie al Viagra Roma, 3 gen ? Un'infermiera malata di Covid è guarita dopo aver trascorso 28 giorni in coma farmacologico quando i medici le hanno somministrato il Viagra come parte di un trattamento farmacologico sperimentale. Lo riporta il DailyMail . ...

Afghanistan, ricatto umanitario ... medici, funzionari e così via, la macchina dello Stato finirà per incepparsi facendo collassare il ... molte attività di cooperazione sono ancora in piedi: evitano che contadini, malati di Covid, ...

Contagi Covid infermieri e medici, l'allarme: "In un mese +210%" QUOTIDIANO NAZIONALE Coronavirus, guariti due degli atleti della Volley Tonno Callipo contagiati Entrambi dopo i necessari controlli medici potranno tornare ad allenarsi in palestra. Un recupero importante per la squadra vibonese considerato che già giovedì sarà impegnata tra le mura amiche del ...

Precari della sanità, quasi 48 mila assunzioni Quasi 48mila assunzioni in vista nella sanità. Le novità della legge di Bilancio, l'analisi Fiaso e le prospettive per gli esclusi ...

