Covid, medici di famiglia: “Travolti da numero contagi, 20 telefonate l’ora” (Di lunedì 3 gennaio 2022) I medici di famiglia sono “Travolti dal numero di contagi” Covid “di queste settimane. Riceviamo telefonate di continuo per la segnalazione della positività e per le procedure legate alle quarantene e all’isolamento, oltre alle richieste di assistenza sui sintomi. Facciamo fatica a seguire i pazienti nelle ore di studio, visto che messaggi e chiamate sono continui per l’inserimento sulle piattaforme regionali dei positivi. E l’assistenza alle altre patologie rischia di andare in sofferenza”. E’ il grido d’allarme del segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti che racconta all’Adnkronos Salute le difficoltà dei camici bianchi del territorio di questi giorni. “La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Idisono “daldi“di queste settimane. Riceviamodi continuo per la segnalazione della positività e per le procedure legate alle quarantene e all’isolamento, oltre alle richieste di assistenza sui sintomi. Facciamo fatica a seguire i pazienti nelle ore di studio, visto che messaggi e chiamate sono continui per l’inserimento sulle piattaforme regionali dei positivi. E l’assistenza alle altre patologie rischia di andare in sofferenza”. E’ il grido d’allarme del segretario nazionale della Federazione deidina generale (Fimmg), Silvestro Scotti che racconta all’Adnkronos Salute le difficoltà dei camici bianchi del territorio di questi giorni. “La ...

Advertising

repubblica : Covid, ondata di contagi di medici e infermieri e ospedali in affanno [di Michele Bocci] - c_appendino : Oggi ho fatto la terza dose di vaccino. L'ho fatto perché, ancora una volta, mi fido dei medici e della comunità s… - Open_gol : Il professor Cacopardo trascorrerà il Capodanno in corsia visto che gran parte dei medici sono in quarantena. A Ope… - TV7Benevento : Covid. Medici famiglia: 'Noi travolti da numero contagi, riceviamo 20 telefonate l'ora'... - VincenzoViolano : @silvia92745700 Invece di andare a vedere cosa fa e come fa chi cura il Covid, e fortunatamente abbiamo ancora molt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid medici Covid, medici di famiglia: 'Travolti da numero contagi, 20 telefonate l'ora' .push({}); I medici di famiglia sono ' travolti dal numero di contagi ' Covid 'di queste settimane. Riceviamo telefonate di continuo per la segnalazione della positività e per le procedure legate alle quarantene e ...

**Covid: Borghi, 'Pd per obbligo vaccinale, M5S? Normale si confrontino'** ... secondo me, dovrebbe valere erga omnes ma in questo caso credo sia sempre utile il conforto e l'ausilio dei pediatri e dei medici per spiegare motivazioni che stanno alla base: dobbiamo avere timore ...

Contagi Covid infermieri e medici, l'allarme: "In un mese +210%" QUOTIDIANO NAZIONALE Jair Bolsonaro ricoverato d'urgenza in ospedale Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ricoverato d'urgenza in ospedale, a San Paolo. Da quanto si apprende, il leader di Brasilia ha avuto un’improvvisa occlusione intestinale, che ha reso necessar ...

Covid, Anelli (Fnomceo): 'Saremmo tutti più tranquilli con obbligo tampone ad esenti' Se si potesse introdurre giuridicamente l'obbligo al test in tutte le categorie saremmo tutti più tranquilli'. Ad intervenire con l'Adnkronos è Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale d ...

.push({}); Idi famiglia sono ' travolti dal numero di contagi ''di queste settimane. Riceviamo telefonate di continuo per la segnalazione della positività e per le procedure legate alle quarantene e ...... secondo me, dovrebbe valere erga omnes ma in questo caso credo sia sempre utile il conforto e l'ausilio dei pediatri e deiper spiegare motivazioni che stanno alla base: dobbiamo avere timore ...Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ricoverato d'urgenza in ospedale, a San Paolo. Da quanto si apprende, il leader di Brasilia ha avuto un’improvvisa occlusione intestinale, che ha reso necessar ...Se si potesse introdurre giuridicamente l'obbligo al test in tutte le categorie saremmo tutti più tranquilli'. Ad intervenire con l'Adnkronos è Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale d ...