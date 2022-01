Covid: Malpezzi (Pd), 'garantire scuola in presenza, no posticipo riapertura' (2) (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) - "La variante Omicron -prosegue Malpezzi- con la sua contagiosità rappresenta un problema per le scuole ma abbiamo gli strumenti per garantire il pieno esercizio del diritto allo studio. Da una parte però è importante che il governo incrementi le risorse per consentire alle Istituzioni scolastiche di mettere in campo tutte le misure di intervento necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici; acquistare i dispositivi necessari; estendere l'uso della mascherina ffp2 a ragazzi, docenti e personale scolastico; mantenere in servizio fino al termine dell'anno il personale necessario; sanificare gli ambienti anche attraverso sistemi di areazione adeguati, indicando le modalità per acquistarli". "Dall'altra parte è indispensabile accompagnare le famiglie con messaggi e informazioni chiare sui vaccini, dissipando i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) - "La variante Omicron -prosegue- con la sua contagiosità rappresenta un problema per le scuole ma abbiamo gli strumenti peril pieno esercizio del diritto allo studio. Da una parte però è importante che il governo incrementi le risorse per consentire alle Istituzioni scolastiche di mettere in campo tutte le misure di intervento necessarie ala sicurezza negli ambienti scolastici; acquistare i dispositivi necessari; estendere l'uso della mascherina ffp2 a ragazzi, docenti e personale scolastico; mantenere in servizio fino al termine dell'anno il personale necessario; sanificare gli ambienti anche attraverso sistemi di areazione adeguati, indicando le modalità per acquistarli". "Dall'altra parte è indispensabile accompagnare le famiglie con messaggi e informazioni chiare sui vaccini, dissipando i ...

Advertising

valtaro : #Simona Malpezzi: 'L'80% di chi è in ospedale a causa del Covid è non vaccinato, quindi le ...… - TV7Benevento : Covid: Malpezzi (Pd), 'se necessario obbligo vaccinale'... - Galadri80846740 : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Malpezzi (PD): l'80% di chi è in ospedale è un non-vaccinato ??????? Falso: secondo gli ultimi dati… - guidop1967 : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Malpezzi (PD): l'80% di chi è in ospedale è un non-vaccinato ??????? Falso: secondo gli ultimi dati… - gbponz : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ ??????? #Malpezzi (PD): l'80% di chi è in ospedale è un non-vaccinato ??????? Falso: secondo gli ultimi dati… -