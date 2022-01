Covid, Luca Sepe ricoverato. Il messaggio ai fan: «Sto molto male, pregate per me» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luca Sepe ricoverato per polmonite da Covid. Il cantautore napoletano lo ha annunciato sul suo profilo Facebook. «Sto molto male e sto andando a ricoverarmi – ha scritto – pregate per me. Vi voglio bene». Sepe ha contratto il Covid a Natale ed è stato lui stesso a diffondere la notizia spiegando che non avrebbe Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 3 gennaio 2022)per polmonite da. Il cantautore napoletano lo ha annunciato sul suo profilo Facebook. «Stoe sto andando a ricoverarmi – ha scritto –per me. Vi voglio bene».ha contratto ila Natale ed è stato lui stesso a diffondere la notizia spiegando che non avrebbe

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le misure del Governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze… - VincenzoDeLuca : ??#COVID, NUOVE MISURE DEL GOVERNO AL DI SOTTO DEL NECESSARIO “Una confusione indescrivibile, ingestibile e incontro… - CrestaLaila : Covid, il comico Luca Sepe: «Mi ricoverano perché sto male. Pregate per me» - spawn5m : @luca_richmond_ @icep1155 @barbarab1974 Se fosse ebola con la contagiosità Covid avremmo l’esercito ARMATO in strad… - dailynews_24 : Emergenza Covid, De Luca si affida ai sindaci ma è pronto a decidere per tutti -