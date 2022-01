Covid Lombardia, oltre 13mila casi in un giorno: tasso di positività al 20% (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con 67.449 tamponi eseguiti, è di 13.421 il numero di casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in discesa che comunque sfiora il 19.9%. Sono 219 i ricoverati in ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con 67.449 tamponi eseguiti, è di 13.421 il numero dipositivi al Coronavirus registrati in, con una percentuale in discesa che comunque sfiora il 19.9%. Sono 219 i ricoverati in ...

