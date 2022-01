Covid, le notizie. Da oggi mezza Italia in giallo, Liguria verso l’arancione. LIVE (Di lunedì 3 gennaio 2022) Erano già in fascia gialla Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto, le Province autonome di Bolzano e Trento. A queste si aggiungono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Poco più di 60 mila nuovi positivi, ma il tasso vola al 22%. Mercoledì in consiglio dei ministri la scelta sull'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Israele autorizza la quarta dose per tutti gli over 60, quattro mesi dopo il booster Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 gennaio 2022) Erano già in fascia gialla Calabria, Friuli-Venezia Giulia,, Marche, Veneto, le Province autonome di Bolzano e Trento. A queste si aggiungono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Poco più di 60 mila nuovi positivi, ma il tasso vola al 22%. Mercoledì in consiglio dei ministri la scelta sull'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Israele autorizza la quarta dose per tutti gli over 60, quattro mesi dopo il booster

Agenzia_Ansa : La più anziana al mondo compie 119 anni, è sopravvissuta a tre epidemie - la Spagnola, la Sars e (finora) al Covid… - Agenzia_Ansa : 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti', dice Franc… - Agenzia_Ansa : La Francia ha annunciato che, al fine di 'preservare la vita socioeconomica del Paese', le regole della quarantena… - franco_sala : RT @dariodivico: Santucci - I casi più che decuplicati: perché a Milano ci sono tanti contagi? - RassegnaZampa : #Covid a #Roma, contagi record in #Atac e #Ama: a rischio i #trasporti e la raccolta dei #rifiuti -