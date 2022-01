Covid Lazio | scuole superiori in dad fino al 18 gennaio | la smentita della Regione

(Di lunedì 3 gennaio 2022)in dadal 18. È questa la fake news che da poche ore sta circolando nel web, generando non poche polemiche. Il suo clamore è stato così forte che laè dovuta intervenire con una nota per smentire quanto si vociferava. Leggi anche:zona gialla, cosa cambia da lunedì 3: tutto quello che c’è da saperein dadal 18, laTutto è partito da uno screenshot di una pagina facebook contenente la notizia di un’imminente ordinanza del PresidenteNicola Zingaretti per far rimanere a casa gli studenti a seguito ...

