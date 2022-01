Covid: Israele, fra 'over 60' forte richiesta quarta dose (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oltre 50 mila israeliani hanno subito accolto l'appello giunto ieri dal premier Naftali Bennett ad assumere una quarta dose di vaccino Pfizer per far fronte ad una imminente ondata di contagi con la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oltre 50 mila israeliani hanno subito accolto l'appello giunto ieri dal premier Naftali Bennett ad assumere unadi vaccino Pfizer per far fronte ad una imminente ondata di contagi con la ...

