Covid in Sicilia, il commissario Costa: “A Palermo 70% dei positivi ha Omicron, buona notizia perché somiglia sempre più a un raffreddore” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “A Palermo e provincia il 70% dei positivi al Covid presenta la variante Omicron e questa è una buona notizia perché è sicuramente molto più diffusiva delle precedenti, ma somiglia sempre di più a un raffreddore e come tale è meno virulenta, ed è meno aggressiva dal punto di vista clinico”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, nel giorno dell’apertura del nuovo punto tamponi dell’Istituto Zooprofilattico Siciliano. “Se verrà confermato è probabile che ci stiamo avviando verso una trasformazione della pandemia in una condizione endemica a più alta diffusibilità e minore virulenza”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Ae provincia il 70% deialpresenta la variantee questa è unaè sicuramente molto più diffusiva delle precedenti, madi più a une come tale è meno virulenta, ed è meno aggressiva dal punto di vista clinico”. Lo ha detto ilper l’emergenzadi, Renato, nel giorno dell’apertura del nuovo punto tamponi dell’Istituto Zooprofilatticono. “Se verrà confermato è probabile che ci stiamo avviando verso una trasformazione della pandemia in una condizione endemica a più alta diffusibilità e minore virulenza”. L'articolo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da oggi in zona gialla anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allarga… - RaiNews : In zona gialla Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia, aggiungendosi a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia… - GiaPettinelli : Covid: in Sicilia 4.384 i nuovi positivi, 16 i morti - Sicilia - - ilfattovideo : Covid in Sicilia, il commissario Costa: “A Palermo 70% dei positivi ha Omicron, buona notizia perché somiglia sempr… - quotidianodirg : #Attualità #covidragusa Covid Sicilia, 4.384 nuovi positivi: 312 a Ragusa -