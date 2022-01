Covid, il bollettino di oggi lunedì 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) oggi, lunedì 3 gennaio, in Italia, sono stati 68.052 i nuovi contagi da Covid, rispetto ai 61.046 di ieri. Sale il numero delle vittime: oggi 140, ieri 133. Lo rende noto il consueto bollettino del ministero della Salute. Nel Lazio, fa sapere l’assessore alla Sanità Alessio d’Amato nelle dichiarazioni riportate dalla pagina social salute Lazio, “su 16.065 tamponi molecolari e 27.837 tamponi antigenici per un totale di 43.902 tamponi, si registrano 5.614 nuovi casi positivi (-2.379), sono 15 i decessi ( = ), 1.199 i ricoverati (+26), 158 le terapie intensive (+6) e +1.234 i guariti”. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.961. Ieri sono stati effettuati oltre 43 mila vaccini pari a +28% rispetto al target commissariale. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022), in Italia, sono stati 68.052 i nuovi contagi da, rispetto ai 61.046 di ieri. Sale il numero delle vittime:140, ieri 133. Lo rende noto il consuetodel ministero della Salute. Nel Lazio, fa sapere l’assessore alla Sanità Alessio d’Amato nelle dichiarazioni riportate dalla pagina social salute Lazio, “su 16.065 tamponi molecolari e 27.837 tamponi antigenici per un totale di 43.902 tamponi, si registrano 5.614 nuovi casi positivi (-2.379), sono 15 i decessi ( = ), 1.199 i ricoverati (+26), 158 le terapie intensive (+6) e +1.234 i guariti”. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.961. Ieri sono stati effettuati oltre 43 mila vaccini pari a +28% rispetto al target commissariale. L'articolo proviene da ...

