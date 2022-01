Covid Germania, a Berlino vaccini in discoteca (Di lunedì 3 gennaio 2022) Discoteche chiuse per ballare, ma aperte per vaccinarsi contro il Covid. Succede a Berlino dove l’iniziativa è cominciata oggi nel night club Sage beach. La campagna “è partita bene”, ha detto il portavoce del locale notturno, Lutz Leichsenring, annunciando già 4500 prenotazioni. “Vogliamo uscire insieme dalla pandemia e fare la nostra parte”, ha sottolineato. Altri tre night club si uniranno presto all’iniziativa che durerà tutta la settimana. Le vaccinazioni vanno prenotate online e sono disponibili per la prima, seconda e terza dose. Al momento è proibito ballare a Berlino e molti locali notturni hanno di conseguenza deciso di chiudere. I gestori delle discoteche della capitale tedesca hanno diffuso diversi appelli alla vaccinazione. Quest’estate è stata organizzata in molti locali berlinesi una “notte dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Discoteche chiuse per ballare, ma aperte per vaccinarsi contro il. Succede adove l’iniziativa è cominciata oggi nel night club Sage beach. La campagna “è partita bene”, ha detto il portavoce del locale notturno, Lutz Leichsenring, annunciando già 4500 prenotazioni. “Vogliamo uscire insieme dalla pandemia e fare la nostra parte”, ha sottolineato. Altri tre night club si uniranno presto all’iniziativa che durerà tutta la settimana. Le vaccinazioni vanno prenotate online e sono disponibili per la prima, seconda e terza dose. Al momento è proibito ballare ae molti locali notturni hanno di conseguenza deciso di chiudere. I gestori delle discoteche della capitale tedesca hanno diffuso diversi appelli alla vaccinazione. Quest’estate è stata organizzata in molti locali berlinesi una “notte dei ...

