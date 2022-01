Covid, fonti di governo: non slitta ripartenza delle scuole dopo le Feste (Di lunedì 3 gennaio 2022) commenta Non ci sarà alcuno slittamento e le date di riapertura delle scuole restano quelle previste dal calendario. Lo affermano fonti di governo, in merito alla ripartenza delle scuole, prevista tra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) commenta Non ci sarà alcunomento e le date di riaperturarestano quelle previste dal calendario. Lo affermanodi, in merito alla, prevista tra ...

Advertising

ladyonorato : Fonti ufficiali hanno comunicato che il governo della regione indiana dell’Uttar Pradesh con oltre 241 milioni di a… - SkySport : ULTIM'ORA COVID FONTI @SkyTG24: DAL 10 GENNAIO GREEN PASS RAFFORZATO PER SPORT DI SQUADRA ANCHE ALL'APERTO #SkySport - MatteoDiLallo : RT @emmevilla: Fonti. 'Gli asintomatici influenzali è quasi certo che non siano contagiosi': - GonnelliLuca : ++++Covid, fonti Palazzo Chigi: la riapertura delle scuole non slitterà @repubblica . - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, fonti di governo: non slitta ripartenza delle scuole dopo le Feste #Covid -