Covid, Fontana (Confindustria Puglia): "Green pass rinforzato difende chi produce Pil sul serio" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Bari, 3 gen. (Labitalia) - "Siamo da sempre favorevoli al Green pass rinforzato nelle imprese, anche se questo significa per noi un aggravio di lavoro per via dei controlli. Ma noi siamo felicissimi se questa norma viene adottata perché così riusciamo a tutelare i posti di lavoro". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia, Sergio Fontana, industriale del settore farmaceutico e presidente di Confindustria Puglia. "E d'altra parte -osserva Fontana- se per andare al ristorante abbiamo la necessità della tutela del Green pass vaccinale, non vedo perchè questa tutela non debba essere necessaria per il posto di lavoro". "Per tutelare il posto di lavoro abbiamo solo due elementi: da una parte il vaccino, dall'altra il controllo che le persone siano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Bari, 3 gen. (Labitalia) - "Siamo da sempre favorevoli alnelle imprese, anche se questo significa per noi un aggravio di lavoro per via dei controlli. Ma noi siamo felicissimi se questa norma viene adottata perché così riusciamo a tutelare i posti di lavoro". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia, Sergio, industriale del settore farmaceutico e presidente di. "E d'altra parte -osserva- se per andare al ristorante abbiamo la necessità della tutela delvaccinale, non vedo perchè questa tutela non debba essere necessaria per il posto di lavoro". "Per tutelare il posto di lavoro abbiamo solo due elementi: da una parte il vaccino, dall'altra il controllo che le persone siano ...

