SkyTG24 : Covid, De Luca: “Rinviare di 20-30 giorni il ritorno a scuola” - Agenzia_Ansa : 'Le misure del Governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze… - VincenzoDeLuca : ??#COVID, NUOVE MISURE DEL GOVERNO AL DI SOTTO DEL NECESSARIO “Una confusione indescrivibile, ingestibile e incontro… - Open_gol : Il governatore: «Prendere 20/30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio, che avrà a ge… - pl1952 : Covid, De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole' -

Il governatore: "Non ci possiamo permettere gli ospedali pieni" "Il Veneto sarà in zona gialla per almeno 2 settimane".Zaia , governatore del Veneto, si esprime così sulla situazionenella regione che non rischia, nell'immediato, di passare in zona arancione. "L'incidenza è a 820 casi su 100mila abitanti, l'...... se sono aperte bisogna chiudere altro Il presidente della regione Campania, Vincenzo De, è ... India, inizia la vaccinazione per gli adolescenti Mentre aumentano i casi di- 19 legati alla ...14:53Auto elettriche in Sicilia, in pagamento i contributi dalla Regione 14:53Marzia Sabella diventa vicaria in Procura, sostituirà il partente De Luca 14:47Mascherine Ffp2, raggiunta intesa con ...Tra oggi e domani i ministeri discuteranno dell'obbligo vaccinale nelle scuole. "Difficilmente praticabile, il caos sarebbe assicurato”, spiega l'associazione dei presidi di Roma e del Lazio ...