Covid, da oggi mezza Italia è in zona gialla: 9 regioni più Trento e Bolzano. Le regole (Di lunedì 3 gennaio 2022) Erano già in fascia gialla - e ci rimangono - Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto, le Province autonome di Bolzano e Trento. A queste si aggiungono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Le altre regioni restano in zona bianca Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 gennaio 2022) Erano già in fascia- e ci rimangono - Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto, le Province autonome di. A queste si aggiungono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Le altrerestano inbianca

