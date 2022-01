Covid, da domani la pillola di Merck in Italia: ecco cosa sappiamo dell'antivirale Molnupiravir (o Lagevrio) - VIDEO (Di lunedì 3 gennaio 2022) La pillola anti Covid di Merck ( Molnupiravir) sarà disponibile già da domani, 4 gennaio, in Italia. Lo aveva annunciato il 30 dicembre scorso è stata l'Agenzia Italiana del farmaco Aifa nella nota... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laantidi) sarà disponibile già da, 4 gennaio, in. Lo aveva annunciato il 30 dicembre scorso è stata l'Agenziana del farmaco Aifa nella nota...

Agenzia_Ansa : La Francia ha annunciato che, al fine di 'preservare la vita socioeconomica del Paese', le regole della quarantena… - GiovaQuez : In Calabria, da domani, Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizzicon… - repubblica : Da domani in Italia la prima pillola anti-Covid dopo il via libera di Aifa a Merck - ermanno_eermy : RT @repubblica: Covid, l'Aifa approva la pillola Merck. Da domani in Italia [di Valeria Pini] - AMarco1987 : Covid, l'Aifa approva la pillola Merck. Da domani in Italia -