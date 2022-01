Advertising

IlModeratoreWeb : Covid, Cirio “I vaccini stanno funzionando” - - nestquotidiano : Covid, Cirio “I vaccini stanno funzionando” - MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) – “Zona arancione? Non si possono fare previsioni al momento. Questa è la prima ondata che gesti… - CorriereCitta : Covid, Cirio “I vaccini consentono di tenere il Paese aperto” - ItaliaNotizie24 : Covid, Cirio “I vaccini consentono di tenere il Paese aperto” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cirio

Agenzia ANSA

...-a disposizione del Piemonte per il mese di gennaio, un numero sufficiente a coprire il target medio quotidiano di 50.000 somministrazioni al giorno annunciato dal presidente Alberto. La ...Non cambia quasi nulla rispetto al perdurante assetto anti -già stabilito prima da un'ordinanza del presidente Albertoche due settimane fa aveva anticipato la zona gialla, e poi dalle ...TORINO - "Zona arancione? Non si possono fare previsioni al momento. Questa è la prima ondata che gestiamo lasciando tutto aperto, al momento siamo ampiamente sotto i limiti di capienza delle terapie ...Il presidente della Regione Piemonte, che si recherà oggi in ospedale, commenta il caso del bimbo di un mese trasferito da Novara a Torino: “Mi auguro che la scienza faccia passi avanti, ma con cautel ...