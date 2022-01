Covid: capo Pentagono positivo ma con sintomi lievi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il capo del Pentagono Lloyd Austin è risultato positivo al Covid e ha sintomi "leggeri". Lo rende noto il dipartimento della Difesa. L'ultima volta che Austin ha incontrato Joe Biden risale al 21 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) IldelLloyd Austin è risultatoale ha"leggeri". Lo rende noto il dipartimento della Difesa. L'ultima volta che Austin ha incontrato Joe Biden risale al 21 ...

Advertising

3_carpe : RT @MarcoRCapelli: Ragazzi, tremila firme in più, da STAMATTINA. Restano due giorni. Firmare, fare girare, sperare. E ripartire da capo :… - TristanoQuaglia : RT @MarcoRCapelli: Ragazzi, tremila firme in più, da STAMATTINA. Restano due giorni. Firmare, fare girare, sperare. E ripartire da capo :… - GiancarloChimie : RT @MarcoRCapelli: Ragazzi, tremila firme in più, da STAMATTINA. Restano due giorni. Firmare, fare girare, sperare. E ripartire da capo :… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Covid: capo Pentagono positivo ma con sintomi lievi - solounastella : RT @Agenzia_Ansa: Covid: capo Pentagono positivo ma con sintomi lievi -