Covid | Cagliari | positivo nuovo acquisto Goldaniga

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Anche il difensore ex Sassuolo e Genoa Edoardoè risultatoal. Proprio per oggi erano in programma le visite mediche con quella che sarà la sua nuova squadra, il. Ma ...

Anche il difensore ex Sassuolo e Genoa Edoardo Goldaniga è risultato positivo al Covid. Proprio per oggi erano in programma le visite mediche con quella che sarà la sua nuova squadra, il Cagliari. Ma è slittato tutto a causa dell'esito del tampone. Ad annunciare la positività è stato lo stesso giocatore. Il difensore, appena sbarcato a Cagliari, si trova in isolamento: "Sto bene, spero di tornare presto operativo"