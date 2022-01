Covid: Bonaccini, ‘super green pass in tutti i luoghi di lavoro’ (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro”. Così il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Insisto: serve superindi lavoro”. Così il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

