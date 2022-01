Covid: altri 1.175 casi a Bergamo, in Lombardia il tasso di positività sfiora il 20% (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 1.175 i nuovi positivi al Covid-19 segnalati in provincia di Bergamo nel bollettino di lunedì 3 gennaio, 13.421 in Lombardia a fronte di 67.449 tamponi, con un tasso di positività del 19,8%. Negli ospedali lombardi si registrano 3 nuovi ingressi in terapia intensiva e 95 nei reparti. Sono invece 19 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 67.449, totale complessivo: 25.250.696 – i nuovi casi positivi: 13.421 – in terapia intensiva: 219 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.147 (+95) – i decessi, totale complessivo: 35.159 (+19) I nuovi casi per provincia: Milano: 4.475 di cui 1.794 a Milano città;Bergamo: 1.175; Brescia: 1.585; Como: 865; Cremona: 302; Lecco: 314; Lodi: 371; Mantova: 304; Monza e Brianza: 1.376; Pavia: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 1.175 i nuovi positivi al-19 segnalati in provincia dinel bollettino di lunedì 3 gennaio, 13.421 ina fronte di 67.449 tamponi, con undidel 19,8%. Negli ospedali lombardi si registrano 3 nuovi ingressi in terapia intensiva e 95 nei reparti. Sono invece 19 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 67.449, totale complessivo: 25.250.696 – i nuovipositivi: 13.421 – in terapia intensiva: 219 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.147 (+95) – i decessi, totale complessivo: 35.159 (+19) I nuoviper provincia: Milano: 4.475 di cui 1.794 a Milano città;: 1.175; Brescia: 1.585; Como: 865; Cremona: 302; Lecco: 314; Lodi: 371; Mantova: 304; Monza e Brianza: 1.376; Pavia: ...

