Covid a scuola, i non vaccinati a casa. "Discriminazione": Lega e M5s, rivolta dentro il governo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una settimana al rientro in classe ed è caos. Lega e Movimento 5 Stelle si oppongono all'ipotesi di nuove regole sulla didattica a distanza e la quarantena degli studenti. Il governo vuole tenere aperte le scuole ma deve fronteggiare l'impennata di contagi. I sindacati domani incontreranno il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Le Regioni valuteranno le indicazioni delle Asl e c'è il rischio che vadano in ordine sparso: il governatore campano Vicenzo De Luca vorrebbe tenere chiuse le elementari fino a fine gennaio, quando la campagna vaccinale tra i 5 e gli 11 anni avrà raggiunto percentuali maggiori. LE DATE .- In molte città la scuola ricomincerà il 10. In altre il 7. L'idea che ha acceso lo scontro politico, al momento la strada che vorrebbe seguire il governo, è quella di mettere in Dad per 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una settimana al rientro in classe ed è caos.e Movimento 5 Stelle si oppongono all'ipotesi di nuove regole sulla didattica a distanza e la quarantena degli studenti. Ilvuole tenere aperte le scuole ma deve fronteggiare l'impennata di contagi. I sindacati domani incontreranno il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Le Regioni valuteranno le indicazioni delle Asl e c'è il rischio che vadano in ordine sparso: il governatore campano Vicenzo De Luca vorrebbe tenere chiuse le elementari fino a fine gennaio, quando la campagna vaccinale tra i 5 e gli 11 anni avrà raggiunto percentuali maggiori. LE DATE .- In molte città laricomincerà il 10. In altre il 7. L'idea che ha acceso lo scontro politico, al momento la strada che vorrebbe seguire il, è quella di mettere in Dad per 10 ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, i nodi del governo: il Super green pass per lavorare e le nuove regole a scuola. Cisl: “Dad, no a modelli in… - DSantanche : Dopo aerazione ventilata controllata da presidente @RegioneMarcheIT @AcquaroliF altra importante iniziativa per gar… - sole24ore : Le nuove regole: niente quarantena per chi è vaccinato con booster o due dosi da meno di 4 mesi #Cts #quarantena… - MariottiGiorgio : (2) Già adesso, e non solo per chi ha il covid, ma anche per altri motivi, mi è capitato di fare lezione con singol… - infoitinterno : Covid Italia, news di oggi: mezza Italia in giallo, Liguria verso l’arancione. Scuola, nuove regole su dad e ritorn… -