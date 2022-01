Covid 19 in Campania, bollettino del 2 gennaio: 6.653 positivi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 2 gennaio, parla di 6.653 nuovi positivi su 48.768 test analizzati. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) positivi del giorno: 6.653 Test: 48.768 Deceduti: 14 (*) (*) Nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto Leggi su 2anews (Di lunedì 3 gennaio 2022)19 in: ildi ieri, domenica 2, parla di 6.653 nuovisu 48.768 test analizzati. Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 6.653 Test: 48.768 Deceduti: 14 (*) (*) Nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto

