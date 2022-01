Covid-19, 3 gennaio: costanti i morti 140), crescono i contagi (68.052), Toscana al terzo posto dopo Lombardia e Emilia Romagna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 12.333 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.351 con 103 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.111.368 persone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 12.333 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.351 con 103 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.111.368 persone L'articolo proviene da Firenze Post.

