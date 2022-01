Costante l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte della Polizia di Stato Grande l’attenzione rivolta al contrasto della violenza di genere | dei reati contro il patrimonio e verso il complesso “mondo” degli stupefacenti

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nell’ambitoattività didei, particolarmente significativi sono stati i risultati conseguiti dalladitiburtina in prossimità delle festività natalizie. L’azione del Commissariato di Tivoli si è concentrata, in particolare, nelle aree dei Comuni maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio di. In tale contesto negli ultimi giorni, nei territori di Guidonia e Tivoli, nel corso di distinte operazioni scaturite da mirate attività dillo del territorio, i poliziotti tiburtini hanno tratto in arresto tre cittadini italiani di giovane età e un cittadino venezuelano, sorpresi quali detentori ai fini di spaccio di ...