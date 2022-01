"Cosa vendono", la preoccupante scoperta di Striscia sulle farmacie: pericolosi effetti collaterali | Guarda (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un firmato da brividi quello mostrato da Striscia la Notizia nella puntata del 3 gennaio. Qui Luca Abete ha parlato di psicofarmaci e di come molte farmacie li rilascino anche ai clienti sprovvisti di ricetta del medico. "Le benzodiazepine vanno assunte solo sotto controllo medico perché possono causare dipendenze ed overdose mortali", spiega l'inviato della trasmissione di Canale 5. Poco dopo però ecco i video di alcuni farmacisti che accettano di darle anche a chi non ha la ricetta. Alcuni infatti raccomandano di usare gli psicofarmaci "con cautela", ma non negano l'acquisto sprovvisto di ricetta. E questo, spiega Abete, anche a chi è in dolce attesa. Ecco allora che l'inviato parte per la campagna "stop psicofarmaci senza ricetta", girando tutte le farmacie incriminate nel video. Come ricorda Abete queste sono tante, anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un firmato da brividi quello mostrato dala Notizia nella puntata del 3 gennaio. Qui Luca Abete ha parlato di psicofarmaci e di come molteli rilascino anche ai clienti sprovvisti di ricetta del medico. "Le benzodiazepine vanno assunte solo sotto controllo medico perché possono causare dipendenze ed overdose mortali", spiega l'inviato della trasmissione di Canale 5. Poco dopo però ecco i video di alcuni farmacisti che accettano di darle anche a chi non ha la ricetta. Alcuni infatti raccomandano di usare gli psicofarmaci "con cautela", ma non negano l'acquisto sprovvisto di ricetta. E questo, spiega Abete, anche a chi è in dolce attesa. Ecco allora che l'inviato parte per la campagna "stop psicofarmaci senza ricetta", girando tutte leincriminate nel video. Come ricorda Abete queste sono tante, anche ...

