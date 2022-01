“Cosa hanno trovato nella pizza”. Arrestato pizzaiolo, la scoperta choc dei carabinieri nella pizzeria (Di lunedì 3 gennaio 2022) Giussano, scatta l’arresto per il pizzaiolo del locale “King”. Un caso che ha fatto subito il giro del web dopo la diffusione della notizia di traffici illeciti per spaccio di droga. Tutto sarebbe nato da un “normale servizio di controllo quando, in via Garibaldi, hanno notato un uomo uscire in maniera sospetta dalla pizzeria ‘King’”. Il caso risale a una domenica del 29 agosto, quando a essere stato fermato dai carabinieri è stato un uomo di 52 anni originario di Cittanova, dopo essere risultato assuntore di droga. L’uomo era in possesso di una dose di cocaina che aveva appena acquistato nel locale. Inevitabile, a quel punto, la perquisizione del locale da cui l’uomo era stato visto uscire con fare sospetto. Da una prima perquisizione i carabinieri non avrebbero rilevato nulla eppure ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Giussano, scatta l’arresto per iliolo del locale “King”. Un caso che ha fatto subito il giro del web dopo la diffusione della notizia di traffici illeciti per spaccio di droga. Tutto sarebbe nato da un “normale servizio di controllo quando, in via Garibaldi,notato un uomo uscire in maniera sospetta dalla‘King’”. Il caso risale a una domenica del 29 agosto, quando a essere stato fermato daiè stato un uomo di 52 anni originario di Cittanova, dopo essere risultato assuntore di droga. L’uomo era in possesso di una dose di cocaina che aveva appena acquistato nel locale. Inevitabile, a quel punto, la perquisizione del locale da cui l’uomo era stato visto uscire con fare sospetto. Da una prima perquisizione inon avrebbero rilevato nulla eppure ...

