CorSport: Insigne-Toronto, tre ore prima di Juve-Napoli l’incontro per definire gli ultimi dettagli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quando mancheranno solo poche ore a Juve-Napoli, il 6 gennaio, Lorenzo Insigne concluderà la trattativa con il Toronto. Il Corriere dello Sport scrive che i manager del club canadese arriveranno in Italia intorno alle 5 del pomeriggio. “Alle cinque della sera del 6 gennaio, come in un romanzo sublime e straordinario, in un aeroporto non ancora identificato, arriveranno i canadesi, lo faranno portando con loro tutto ciò che serve ad addobbare l’albero di Natale (in disfacimento) e per attrezzare la nuova esistenza di uno scugnizzo che si ritroverà coperto di dollari e però lascerà dietro di sé anche una scia di umanissima malinconia”. Insigne ha dato mandato di preparare una bozza di contratto. “Il Toronto ha scelto, e da un bel po’, e lo ha fatto anche Insigne, che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Quando mancheranno solo poche ore a, il 6 gennaio, Lorenzoconcluderà la trattativa con il. Il Corriere dello Sport scrive che i manager del club canadese arriveranno in Italia intorno alle 5 del pomeriggio. “Alle cinque della sera del 6 gennaio, come in un romanzo sublime e straordinario, in un aeroporto non ancora identificato, arriveranno i canadesi, lo faranno portando con loro tutto ciò che serve ad addobbare l’albero di Natale (in disfacimento) e per attrezzare la nuova esistenza di uno scugnizzo che si ritroverà coperto di dollari e però lascerà dietro di sé anche una scia di umanissima malinconia”.ha dato mandato di preparare una bozza di contratto. “Ilha scelto, e da un bel po’, e lo ha fatto anche, che ...

