Corse in moto nella zona orientale (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Monica De Santis Corse ed impennate per le vie della zona orientale da Pastena fino a Torrione.?Episodi questi che si verificano quasi tutti i giorni e che stanno mettendo in allarme i residenti della zona. “Sono ragazzini che si divertono a correre per le vie della città e poi ad impennare con le loro moto. – dice una signora – Sta diventando difficile per tutti noi a volte attraversare la strada perché vanno così velocemente che non hanno neanche il tempo di frenare. Ed ancora molte volte non si fermano neanche a quei pochi semafori che ci sono lungo via Trento e via Posidonia”. I residenti che hanno denunciato l’accaduto chiedono una presenza più costante della polizia municipale, visto che queste Corse e queste impennate avvengono non di sera, ma bensì in qualsiasi momento della ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Monica De Santised impennate per le vie dellada Pastena fino a Torrione.?Episodi questi che si verificano quasi tutti i giorni e che stanno mettendo in allarme i residenti della. “Sono ragazzini che si divertono a correre per le vie della città e poi ad impennare con le loro. – dice una signora – Sta diventando difficile per tutti noi a volte attraversare la strada perché vanno così velocemente che non hanno neanche il tempo di frenare. Ed ancora molte volte non si fermano neanche a quei pochi semafori che ci sono lungo via Trento e via Posidonia”. I residenti che hanno denunciato l’accaduto chiedono una presenza più costante della polizia municipale, visto che questee queste impennate avvengono non di sera, ma bensì in qualsiasi momento della ...

Advertising

mademecolder : @scodellinapriv le corse con le moto dappertutto su sky - genovef67692405 : Mi racconto, solo un po’ per dare un senso al mio odierno sentire: la sensazione che amavo, oltre a quella impressa… - fremo03893514 : @itsmeback_ E comincerà ad andare allo stadio per vedere la morte in diretta. Come faceva fino a qualche va anno fa… - hxathawaxy : RT @_hollandscurls: @smoothxevans haxhi in lutto e nel mentre william ormai va a fare le corse in moto quindi direi che tutto ciò non lo gu… - _hollandscurls : @smoothxevans haxhi in lutto e nel mentre william ormai va a fare le corse in moto quindi direi che tutto ciò non lo guarderemo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Corse moto E' bastato mezzo Marc Marquez per umiliare tutta la Honda Pochi per il marchio che da sempre è riferimento nelle corse in moto e ancora di meno se si considera che di questi 402 punti, più di un terzo ne ha conquistato Marc Marquez da solo. Non il solito ...

Camporosso: intitolata una via cittadina alla memoria del grande pilota e imprenditore Camporossino Martino Finotto Una carriera non solo fatta di corse in Italia ma ha corso in tutto il Medio Oriente, in Africa, ... Durante le fasi finali delle premiazioni il presidente del Club Amici delle Auto e Moto d'Epoca e ...

MotoGP, Johan Stigefelt: pronto un nuovo incarico per VR46 Corse di Moto MotoGP 2022, chi sarà il nuovo campione? Ecco i 5 favoriti Mancano ancora tre mesi e due sessioni di test prima dell’inizio della stagione 2022 della classe regina, ma quali sono i piloti che quest’anno potrebbero lottare per il titolo insieme a Quartararo? L ...

Dakar, tappa 2: Danilo Petrucci, guai alla moto e fine della corsa Danilo Petrucci si ferma nella seconda tappa della Dakar. Il pilota Tech3 costretto al prematuro stop per problemi meccanici alla sua KTM.

Pochi per il marchio che da sempre è riferimento nelleine ancora di meno se si considera che di questi 402 punti, più di un terzo ne ha conquistato Marc Marquez da solo. Non il solito ...Una carriera non solo fatta diin Italia ma ha corso in tutto il Medio Oriente, in Africa, ... Durante le fasi finali delle premiazioni il presidente del Club Amici delle Auto ed'Epoca e ...Mancano ancora tre mesi e due sessioni di test prima dell’inizio della stagione 2022 della classe regina, ma quali sono i piloti che quest’anno potrebbero lottare per il titolo insieme a Quartararo? L ...Danilo Petrucci si ferma nella seconda tappa della Dakar. Il pilota Tech3 costretto al prematuro stop per problemi meccanici alla sua KTM.