Coronavirus, oggi nel Lazio 5.614 nuovi casi e 15 decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi e al 12,7% (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 5.614 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi nel Lazio e 15 le persone decedute. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12, 7% mentre i casi a Roma città sono a quota 2.961. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl * Asl Roma 1: sono 940 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 2: sono 1.432 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 3: sono 589 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. * Asl Roma 4: sono 431 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime

