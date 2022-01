Coronavirus, oggi in Italia 68.052 positivi e 140 morti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 140, mentre ieri erano state... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 140, mentre ieri erano state...

Advertising

SkyTG24 : 'In questo momento in #Francia abbiamo un milione di positivi al coronavirus': lo ha detto il ministro della Salute… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 44 su 100. Nota metodologica completa:… - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 gennaio: 68.052 nuovi casi e 140 morti - monicabi5 : Covid, oggi in Italia 68.052 casi e 140 morti: 9 Regioni in zona gialla, Liguria verso arancione. Vaccino e Super G… - marcoluci1 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 gennaio: 68.052 nuovi casi e 140 morti @corriere -