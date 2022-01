Coronavirus | lunedì 3 gennaio | sono 5 614 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – “Oggi nelsu 16.065 tamponi molecolari e 27837 antigenici per un totale di 43092 test, si registrano 5614casi positivi, 15 decessi, 26ingressi in area medica e 6 nelle terapie intensive; su un totale di 1234 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma cittàa quota 2961, ieristati effettuati oltre 43mila vaccini pari a +28% rispetto al target commissariale”. È quanto comunica, in una nota, Alessio D’Amato, l’assessore alla sanità della Regione. Sul fronte vaccinale, D’Amato segnala che “siamo al 90,5% di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni è al 12% di copertura con oltre 42mila somministrazioni. La fascia 12-19 anni all’80% con oltre 342mila somministrazioni, mentre con le terze dosi abbiamo superato il ...