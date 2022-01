Coronavirus, accordo Figliuolo-farmacie. Mascherine FFP2 a 75 centesimi. E al supermercato costano ancora meno. Quanto proteggono (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il commissario all'emergenza Covid, generale Figliuolo, e le Associazioni di categoria delle farmacie, hanno raggiunto l’accordo per la vendita in farmacia di Mascherine FFP2 al prezzo calmierato di... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il commissario all'emergenza Covid, generale, e le Associazioni di categoria delle, hanno raggiunto l’per la vendita in farmacia dial prezzo calmierato di...

Advertising

PerugiaToday : Coronavirus, prezzo calmierato in farmacia per le mascherine Ffp2: ecco quanto costeranno - luigi_pelagi : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus oggi. Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 a 75 centesimi ?? La Svizzera sperimenta un vaccino in forma… - InfoLtnews : Coronavirus, accordo Figliuolo-farmacie: mascherine Ffp2 a 75 centesimi - LiguriaOggi : Coronavirus - Raggiunto l'accordo per le mascherine Ffp2: costeranno 0,75 centesimi - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus oggi. Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 a 75 centesimi ?? La Svizzera sperimenta un vaccino in forma… -