Coronavirus, 68 mila contagi e 140 morti. Con 445 mila tamponi, tasso di positività al 15,3% (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il bollettino del 3 gennaio 2022 I nuovi contagi da Covid-19 oggi, 3 gennaio, sono 68.052. Il dato è in lieve aumento rispetto a quello registrato nella giornata di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 61.046. Il 31 dicembre scorso il bollettino giornaliero della Protezione Civile e del ministero della Salute aveva segnato un record di oltre 144 mila positivi in una giornata, rimasto stabile con oltre 140 mila casi il 1° gennaio 2022. Dopo il calo di domenica 2 gennaio, i contagi segnano un’ ulteriore diminuzione, come spesso accade a seguito dei fine settimana in cui l’attività di tracciamento rallenta. Sul fronte dei decessi il bollettino registra 140 morti vittime legate al virus, un numero in aumento rispetto ai 133 morti del precedente ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il bollettino del 3 gennaio 2022 I nuovida Covid-19 oggi, 3 gennaio, sono 68.052. Il dato è in lieve aumento rispetto a quello registrato nella giornata di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 61.046. Il 31 dicembre scorso il bollettino giornaliero della Protezione Civile e del ministero della Salute aveva segnato un record di oltre 144positivi in una giornata, rimasto stabile con oltre 140casi il 1° gennaio 2022. Dopo il calo di domenica 2 gennaio, isegnano un’ ulteriore diminuzione, come spesso accade a seguito dei fine settimana in cui l’attività di tracciamento rallenta. Sul fronte dei decessi il bollettino registra 140vittime legate al virus, un numero in aumento rispetto ai 133del precedente ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - infoitsalute : Coronavirus, 68 mila contagi e 140 morti. Con 445 mila tamponi, tasso di positività al 15,3% - TG24info : ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: sono più di 68 mila i nuovi positivi e 140 | - GDS_it : #coronavirus, in #Sicilia oltre 4 mila nuovi casi e salgono ancora i ricoveri negli ospedali. #Catania è la città c… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il bollettino: 61.046 nuovi casi e 133 morti. Il tasso al 22% (ma con 280 mila tamponi) -