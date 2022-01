Coppa di Francia, tutto facile per il Psg: tripletta per Mbappé (Di martedì 4 gennaio 2022) PARIGI - tutto facile per il Psg che supera i sedicesimi della Coppa di Francia battendo per 4 - 0 il Vannes , club di quarta divisione francese. Nonostante i tanti giovani in campo, i parigini ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 gennaio 2022) PARIGI -per il Psg che supera i sedicesimi delladibattendo per 4 - 0 il Vannes , club di quarta divisione francese. Nonostante i tanti giovani in campo, i parigini ...

