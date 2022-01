Conti pubblici | Mef | in 2021 fabbisogno sceso a 106 mld -53 su 2020**

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. -(Adnkronos) - Con undel settore statale che a dicembre è stimato in 3 miliardi di euro - in calo di circa 500 milioni sullo stesso periodo del 2020 - il totale dell'anno che si è appena concluso vede unpari a circa 106 miliardi, in miglioramento di circa 52,9 miliardi sui 158,9 miliardi del 2020. Lo comunica il Mef osservando come il dato di preconsuntivo risulta inferiore rispetto alle stime contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per il. Rispetto allo stesso mese del 2020, osserva il ministero di via XX settembre, il saldo di dicembre ha beneficiato dell'aumento degli incassi fiscali dovuto all'effetto congiunturale e alla dinamica dell'IVA sulle importazioni. Dal lato dei pagamenti il Mef segnala una maggiore spesa delle Amministrazioni centrali, cui hanno ...

ROMA - Il mese di dicembre 2021 si è chiuso con un fabbisogno del settore statale stimato, in via provvisoria, in 3.000 milioni di euro, in miglioramento di circa 500 milioni rispetto a quello del ...