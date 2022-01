Confartigianato Imprese Bergamo | consegnati riconoscimenti a imprenditori associati e dipendenti

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Altra serata di premiazioni in. Lo scorso 22 dicembre, alla presenza dell’intero Consiglio direttivo e del Comitato di presidenza, il presidente Giacinto Giambellini insieme al direttore Stefano Maroni, ha consegnato una serie di attestati eartigiani edi, oltre a una borsa di studio nell’ambito del progetto Intercultura. Sono stati due gli attestati di riconoscimento per il traguardo dell’attivitàale. Il primo è andato a Luigi Rota, 86 anni, imprenditore artigiano di, tuttora attivo nel settore della pulitintolavanderia, già presidente della Cooperativa Artigiana di Garanzia e ...

Advertising

GazzettadiSiena : 'Un dato incoraggiante per molte imprese compromesso, purtroppo, da una fine dell’anno all’insegna di chiusure e li… - e_quintavalle : Le ultime analisi #UfficioStudi #Confartigianato nella Newsletter settimanale - ValserianaNews : Confartigianato Imprese Bergamo: consegnati riconoscimenti e una borsa di studio - Valseriana News - e_quintavalle : Dietro a impennata #bollette #energia - emiliaromagnago : Dichiarazione di Mauro Vanni Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali #emiliaromagna -

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Imprese

Confartigianato Ancona

Sfodera la grinta Graziano Tilatti , presidente diFvg e Udine, che ricorda come i ... " I ricavi dellesi confermano in ripresa - spiega il presidente regionale di Confcommercio ...Non è andato a vuoto l'appello del segretario diGrosseto, Mauro Ciani. che a fine 2021 invitava a fare dei regali che fossero il ...se il sistema delle piccole e piccolissime...Non è andato a vuoto l'invito del segretario di Confartigianato Grosseto, Mauro Ciani. che a fine 2021 invitava a fare dei regali ...La Camera ha approvato la Legge di bilancio 2022. La presidente provinciale di Confartigianato di Ravenna, Emanuela Bacchilega, ha espresso un giudizio "sostanzialmente positivo per questa manovra, ch ...