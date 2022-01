Concorso Ministero Sviluppo Economico, 225 posti: requisiti e prove (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al bando del Concorso Ministero Sviluppo Economico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi 225 posti di personale non dirigenziale di area terza, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero. I 225 posti resi disponibili sono così suddivisi per profilo professionale: 120 posti di funzionario tecnico delle telecomunicazioni (Codice TELE) in possesso di competenze in materia di elettronica e di sistemi di telecomunicazione delle quali sessanta da destinare prioritariamente agli uffici periferici del Ministero dello Sviluppo Economico 45 posti di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al bando del, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi 225di personale non dirigenziale di area terza, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nei ruoli del. I 225resi disponibili sono così suddivisi per profilo professionale: 120di funzionario tecnico delle telecomunicazioni (Codice TELE) in possesso di competenze in materia di elettronica e di sistemi di telecomunicazione delle quali sessanta da destinare prioritariamente agli uffici periferici deldello45di ...

