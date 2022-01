Con la legge di bilancio cade l’oscurantismo più tetro sull’economia italiana (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con la nuova legge di bilancio 2022 cade l’oscurantismo più tetro sull’economia italiana. Aumentano le spese correnti, gli sgravi fiscali per le categorie meno disagiate, diminuisce il welfare con atroci tagli alla sanità (proprio ora che infuria il coronavirus), all’istruzione e ai trasporti. Mi aspettavo una politica espansiva diretta soprattutto al recupero delle fonti di produzione di ricchezza nazionale e ci troviamo di fronte a un bilancio di previsione dispersivo, senza chiari obiettivi, e diretto a tacitare le tendenze dei vari partiti che fanno parte del governo. In tutto questo si inserisce anche l’invito della Banca d’Italia a ridurre il debito, anziché puntare sullo sviluppo economico. L’idea di un recupero dei beni e dei servizi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con la nuovadi2022più. Aumentano le spese correnti, gli sgravi fiscali per le categorie meno disagiate, diminuisce il welfare con atroci tagli alla sanità (proprio ora che infuria il coronavirus), all’istruzione e ai trasporti. Mi aspettavo una politica espansiva diretta soprattutto al recupero delle fonti di produzione di ricchezza nazionale e ci troviamo di fronte a undi previsione dispersivo, senza chiari obiettivi, e diretto a tacitare le tendenze dei vari partiti che fanno parte del governo. In tutto questo si inserisce anche l’invito della Banca d’Italia a ridurre il debito, anziché puntare sullo sviluppo economico. L’idea di un recupero dei beni e dei servizi ...

Advertising

RaiNews : Il numero dei media critici con il governo di Pechino è notevolmente diminuito da quando la Cina ha imposto una leg… - antoniospadaro : Aldo Grasso legge il nostro «Stories of a Generation con Papa Francesco», piccoli racconti con un’aura universale… - sole24ore : Da martedì 4 gennaio tre guide alla legge di Bilancio con Il Sole 24 Ore - ZiaGabriella1 : RT @DiegoFusaro: Pensateci seriamente: con l'infame tessera verde, è la prima volta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che torna in Europa l… - bebbatrix_ls : RT @DiegoFusaro: Pensateci seriamente: con l'infame tessera verde, è la prima volta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che torna in Europa l… -