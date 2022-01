Come si diventa tennista (e quanto costa) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il grande tennista Andre Agassi avrebbe preferito fare qualunque altra cosa, invece il padre lo costrinse a diventare un campione. Per riuscire nell’impresa papà Mike non esitò a costringerlo a duri e lunghissimi allenamenti, a sottoporlo a infinite giornate nelle quali l’unica alleata (ma per Agassi anche la prima nemica) era la racchetta. Il famoso marchingegno sparapalle costruito personalmente dal padre di Agassi per bersagliare il figlio con migliaia di palline al giorno era l’emblema della situazione: difenditi André, dalle palline e da quella vita che non vuoi fare! Ma non c’era scampo. E un giorno arrivò anche un campo dietro casa, altro investimento di Mike. Così Agassi iniziò a conquistare il mondo. “Ma per uno che ci arriva quanti sono i fallimenti”, scriveva Marco Masini in una famosa canzone parlando delle carriere dei cantanti. Ebbene, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il grandeAndre Agassi avrebbe preferito fare qualunque altra cosa, invece il padre lo costrinse are un campione. Per riuscire nell’impresa papà Mike non esitò a costringerlo a duri e lunghissimi allenamenti, a sottoporlo a infinite giornate nelle quali l’unica alleata (ma per Agassi anche la prima nemica) era la racchetta. Il famoso marchingegno sparapalle costruito personalmente dal padre di Agassi per bersagliare il figlio con migliaia di palline al giorno era l’emblema della situazione: difenditi André, dalle palline e da quella vita che non vuoi fare! Ma non c’era scampo. E un giorno arrivò anche un campo dietro casa, altro investimento di Mike. Così Agassi iniziò a conquistare il mondo. “Ma per uno che ci arriva quanti sono i fallimenti”, scriveva Marco Masini in una famosa canzone parlando delle carriere dei cantanti. Ebbene, ...

Advertising

lorenzdonofrio : RT @lorenzdonofrio: SEGNATEVI I NOMI ANTONELLA VIOLA Diceva - immunità di gregge da vaccino non esiste; - obiettivo è mettere al sicuro p… - StefanoRizzuti : Con #Omicron il virus diventa più 'buono'. Ma non è davvero (quantomeno non necessariamente) una buona notizia come… - ClaudioRoasio : Come non ha senso le tasse aggiuntive Oneri e Traspoeto in bolletta piu iva che da 56 euro di costo energia diventa… - Patriziapattys : RT @Antonio_Caramia: Ma come? Non doveva essere il mercato a definire il prezzo delle mascherine? Vi ricordate le polemiche con Arcuri? Co… - ffrancesxa : RT @chiamamematto: quando un pezzo esce fuori dal semplice schema funzionale di una canzone e diventa un’amica, una soccorritrice è lì che… -