Come cambia l'Iva. Dall'Ue le nuove indicazioni sull'imposta 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) La 'rivoluzione Iva' scatterà da aprile perché occorrerà attendere 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, attesa dopo il via libera definitivo del Parlamento europeo, entro marzo 2022. Leggi su theitaliantimes (Di lunedì 3 gennaio 2022) La 'rivoluzione Iva' scatterà da aprile perché occorrerà attendere 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, attesa dopo il via libera definitivo del Parlamento europeo, entro marzo

Advertising

Valerio67313912 : @HungryMancio Come e facile che villar esplode nell inter.. Il cambiare squadra spesso aiuta e cambia totalmente il… - CorriereCitta : Nuovo Turista per Sempre: cosa cambia, come funziona e quanto si vince con il nuovo gratta e vinci - rykyjeypynaz : @BCR1970 @nikita82roma Ripeto: in serie A girano miliardi di euro. Se devono rischiare di perdere soldi per quei qu… - drsmoda : RT @imballoionico: Niente ti cambia la prospettiva come andare all’estero. Vale per tutto, anche per la pandemia. 3 giorni in Austria: una… - nomeutentetina : RT @Martipoliedrica: Che imbarazzo i fans di Gianmaria se il loro protetto cambia donne come le mutande loro cambiano preferenze come cambi… -