Come cambia la Champions League 2022/23: la rivoluzione a causa del Mondiale in Qatar

Il Mondiale in Qatar del 2022 rivoluziona anche la prossima edizione della Champions League. La competizione tra Nazionali si giocherà tra novembre e dicembre e, inevitabilmente, comporterà dei cambiamenti nei campionati nazionali e in Champions League. Sul sito della Uefa sono state comunicate le date della prossima edizione: la prima giornata della fase a gironi di Champions in programma il 6-7 settembre e l'ultima fissata l'1-2 novembre, tutta la fase a gironi si giocherà in meno di due mesi. Il 7 novembre il sorteggio degli ottavi di finale. Stesso discorso anche per l'Europa League: la fase a gironi si disputerà tra l'8 settembre e il 3 novembre.

