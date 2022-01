CNA Lombardia | «Il vaccino obbligatorio è l’unica soluzione per tutelare le attività economiche e sociali»

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Presidente di Cna, Giovanni Bozzini, esprime moderata soddisfazione per le scelte del Governo alla luce del nuovo decreto sulle regole anti-Covid: “Accogliamo con favore l’allentamento parziale del regime delle quarantene, con un evidente ‘apertura’ nei confronti di coloro che hanno responsabilmente scelto ilcome unica seriadi contrasto al COVID-19. Ma troppe persone negative al tampone, e anche vaccinate con 2 dosi, restano in regime di isolamento, con effetti deleteri per la ripresa economica che abbiamo il dovere di non smorzare”. Stefano Binda, Segretario di Cna, fa eco al Presidente Bozzini: “Ilresta la sola, unica, testataresponsabile, unitamente all’adozione di dispositivi di protezione e alla pratica del ...

il vaccino l'unica arma per tutelare le attività economiche e sociali. Ad affermarlo sono i vertici di, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa. Il presidente Giovanni Bozzini ha espresso una moderata soddisfazione per le ultime scelte adottate dal ...Tempo medio di lettura: < 1 minuto Il Presidente di, Giovanni Bozzini , esprime moderata soddisfazione per le scelte del Governo alla luce del nuovo decreto sulle regole anti - Covid . 'Accogliamo con favore l'allentamento parziale del ...«Il vaccino è l’unica soluzione per contrastare la crisi»: sono parole della confederazione degli artigiani della Lombardia. Il segretario dice sì anche alla vaccinazione obbligatoria. È il vaccino l’ ...Il Presidente di Cna Lombardia, Giovanni Bozzini, esprime moderata soddisfazione per le scelte del Governo alla luce del nuovo decreto sulle regole anti-Covid ...