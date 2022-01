Chimenti: "2022 sarà grande anno per il golf italiano, poi la Ryder Cup farà da volano" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il 2022 del golf italiano sarà un grande anno, in preparazione al 2023 in cui ci sarà la Ryder Cup, un evento clamoroso". Così il presidente della Federgolf Franco Chimenti parla all'Adnkronos del nuovo anno del golf italiano e della Ryder Cup la più prestigiosa competizione internazionale di golf che si svolgerà a Roma al Marco Simone golf & Country Club, circolo capitolino di proprietà della famiglia Biagiotti. Per il golf italiano, poter organizzare la Ryder Cup 2023 è un successo di portata storica. "I preparativi per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Ildelun, in preparazione al 2023 in cui cilaCup, un evento clamoroso". Così il presidente della FederFrancoparla all'Adnkronos del nuovodele dellaCup la più prestigiosa competizione internazionale diche si svolgerà a Roma al Marco Simone& Country Club, circolo capitolino di proprietà della famiglia Biagiotti. Per il, poter organizzare laCup 2023 è un successo di portata storica. "I preparativi per la ...

