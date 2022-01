Chicago PD 9 | anticipazioni shock per il nuovo episodio | da non credere

Leggi su formatonews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Mercoledì 12 gennaio 2022 andrà in onda l’undicesimo appuntamento diPd 9. Cosa succederà alla squadra dell’Intelligence, capitanata da Hank Voight?PD: cosa succederà nelle prossime puntate della serie?Mercoledì 5 gennaio riprendono i tre show ideati da Dick Wolf “One”.PD è alla sua nona stagione e nell’ultima puntata andata in onda prima delle vacanze natalizie, abbiamo potuto vedere come si è evoluta la storia d’amore tra i detective Jay Halstead e Hailey Upton. I due stanno insieme da poco tempo e dopo tutto quello che hanno passato, hanno deciso di sposarsi, in municipio ed in gran segreto: infatti, nessuno della loro squadra era presente al matrimonio. Ora, i fan non vedono l’ora che sia il 5 gennaio dato che vogliono sapere come comunicheranno il loro ...