Chi è Martina Vismara, la più famosa influencer juventina? Bella e bianconera (Foto) (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Juventus si prepara a tornare in campo; i tifosi , però, sono più interessati alla giovane e bellissima Martina Vismara. Martina VismaraLa sfida con il Napoli il prossimo sei gennaio può cambiare drasticamente le prospettive della Juventus; vincere, dopo aver conquistato tredici dei quindi punti disponibili nel mese precedente alla sosta natalizia, significherebbe mandare un messaggio importante in chiave Champions League. Allegri, per questa delicata ma fondamentale sfida, può contare sui recuperi di Chiesa e Dybala mentre dovrà rinunciare a Danilo (ancora infortunato) e ai tre positivi Pinsoglio, Chiellini e Arthur. Assenze pesanti per un tecnico che, tra problemi fisici e Covid, non riesce ad avere la rosa a completa disposizione. Gara fondamentale anche per il Napoli che non può permettersi ulteriori passi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Juventus si prepara a tornare in campo; i tifosi , però, sono più interessati alla giovane e bellissimaLa sfida con il Napoli il prossimo sei gennaio può cambiare drasticamente le prospettive della Juventus; vincere, dopo aver conquistato tredici dei quindi punti disponibili nel mese precedente alla sosta natalizia, significherebbe mandare un messaggio importante in chiave Champions League. Allegri, per questa delicata ma fondamentale sfida, può contare sui recuperi di Chiesa e Dybala mentre dovrà rinunciare a Danilo (ancora infortunato) e ai tre positivi Pinsoglio, Chiellini e Arthur. Assenze pesanti per un tecnico che, tra problemi fisici e Covid, non riesce ad avere la rosa a completa disposizione. Gara fondamentale anche per il Napoli che non può permettersi ulteriori passi ...

Advertising

autoctoNO_it : RT @Anna2Ary: @Smartitina Martina, carissima, chi ha capito ha capito. Non c'è altro da dire. Sarebbe come cercare di convincerci che il bi… - Simone785178879 : RT @Anna2Ary: @Smartitina Martina, carissima, chi ha capito ha capito. Non c'è altro da dire. Sarebbe come cercare di convincerci che il bi… - Genomalieno : RT @Anna2Ary: @Smartitina Martina, carissima, chi ha capito ha capito. Non c'è altro da dire. Sarebbe come cercare di convincerci che il bi… - Anna2Ary : @Smartitina Martina, carissima, chi ha capito ha capito. Non c'è altro da dire. Sarebbe come cercare di convincerci… - martina_brk : RT @GQitalia: Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even -