Chelsea | ufficiale il rinnovo del top player | “Giocare qui è fantastico!”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il giocatore delne è davvero entusiasta! Mai avrebbe pensato di trovarsi così bene nel club londinese e addirittura, di ritrovare una “seconda giovinezza” a 37 anni suonati. Quando aveva abbandonato il PSG da svincolato – correva l’estate del 2020 -, sembrava davvero che la sua carriera sarebbe potuta giungere al termine. Si prospettava un’ultima stagione da gregario in un qualche club oltreoceano o nei Paesi arabi a firmare un contratto stellare. E invece no, il difensore brasiliano ha fatto ricredere tutti quanti., Thiago Silva è entusiasta:ilper un’altra stagione!, Thiago Silva,Thiago Silva ha sorpreso tutti quanti, dall’allenatore che già lo conosceva in quanto erano insieme al PSG – è stato proprio Tuchel a richiederlo ...

Advertising

GIUSPEDU : RT @86_longo: ?? Ufficiale, Thiago Silva ha rinnovato il contratto con il Chelsea per un’altra stagione ??? - EuropaCalcio : UFFICIALE: #Chelsea, #ThiagoSilva ha rinnovato fino al 2023 #europacalcio - Luxgraph : Chelsea, ufficiale: Thiago Silva rinnova fino al 2023 - Milannews24_com : #ThiagoSilva rinnova con il #Chelsea - MCalcioNews : UFFICIALE - Chelsea e Thiago Silva avanti insieme: rinnovo fino al 2023 per il brasiliano #chelsea #thiago #silva… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea ufficiale

Commenta per primo Ilha ufficializzato il rinnovo di contratto per un'altra stagione del difensore Thiago Silva : il nuovo accordo scadrà dunque nel giugno 2023.... contratto fino al 2023 per il difensore brasiliano che punta al Mondialeil rinnovo di Thiago Silva con ilfino al 2023. COMUNICATO - "Il nuovo contratto di Thiago Silva durerà ...Il Chelsea, tramite il proprio sito ufficiale e sui social, ha annunciato il rinnovo del contratto del difensore brasiliano Thiago Silva fino al 2023. Visualizza questo post su Instagram ...Chelsea, Thiago Silva rinnova fino al 2023 "Giocare qui con il Chelsea è un vero piacere. Non avrei mai pensato di giocare per tre anni qui in questo grande club, quindi sono mol ...