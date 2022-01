"Chelsea, Lukaku scaricato dallo spogliatoio: la squadra è incredula" (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'ultima intervista rilasciata da Romelu Lukaku ha alzato un vero e proprio polverone. Il centravanti belga acquistato in estate dal Chelsea per 115 milioni di euro girati all' Inter è stato messo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'ultima intervista rilasciata da Romeluha alzato un vero e proprio polverone. Il centravanti belga acquistato in estate dalper 115 milioni di euro girati all' Inter è stato messo ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuchel non convoca #Lukaku: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il risp… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHELSEA, LUKAKU NON CONVOCATO Attaccante escluso dal match contro il Liverpool #SkySport… - MarcoBarzaghi : #Lukaku escluso dalla gara con il Liverpool..pugno duro Chelsea ?????? - rompipallex : Oggi c'è la riunione Lukaku-Piani alti del Chelsea e noi non abbiamo la diretta Piersilvio dovresti capire che è qu… - Luxgraph : The Athletic: “Caos Lukaku, il Chelsea lo ha scaricato!” -