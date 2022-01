Chelsea, è arrivato l’esito del chiarimento con Lukaku! La decisione della società (Di lunedì 3 gennaio 2022) La recente intervista di Lukaku con le conseguenti dichiarazioni a sorpresa sul suo addio e sul suo rapporto con l’Inter avrebbero potuto destabilizzare l’ambiente Chelsea e non solo. Forse anche quello nerazzurro. La successione esclusione del belga nel big match contro il Liverpool avrebbe potuto segnare il clamoroso addio del centravanti a soli sei mesi dal suo ritorno allo Stamford Bridge. Oggi però c’è stato il tanto atteso confronto faccia a faccia fra Romelu e Tuchel, il suo allenatore: la società ha preso la sua decisione! Lukaku, è arrivata la decisione della società sulla questione: è reintegrato in rosa! Com’era ben noto, oggi stesso il tecnico tedesco e l’ex bomber del Manchester United si son chiariti di persona. E con buona pace dei tifosi Blues, è ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) La recente intervista di Lukaku con le conseguenti dichiarazioni a sorpresa sul suo addio e sul suo rapporto con l’Inter avrebbero potuto destabilizzare l’ambientee non solo. Forse anche quello nerazzurro. La successione esclusione del belga nel big match contro il Liverpool avrebbe potuto segnare il clamoroso addio del centravanti a soli sei mesi dal suo ritorno allo Stamford Bridge. Oggi però c’è stato il tanto atteso confronto faccia a faccia fra Romelu e Tuchel, il suo allenatore: laha preso la sua! Lukaku, è arrivata lasulla questione: è reintegrato in rosa! Com’era ben noto, oggi stesso il tecnico tedesco e l’ex bomber del Manchester United si son chiariti di persona. E con buona pace dei tifosi Blues, è ...

alzheimer_dr : @ilmago93 Ritorno col Chelsea mi ha toccato poco perché genuinamente non me ne fregava niente del primo posto del g… - PaoloGaucho80 : @PaoloCond a me è arrivato un messaggio in cui dicevi che eri disgustato da Chelsea-Liverpool di ieri ed ho capito… - SchreiberFranca : @mike_fusco Su Lukaku nutro dubbi. É arrivato a Milano fuori forma e lento, Conte é riuscito ad ottenere performanc… - lastraalessia : Hai sempre baciato la maglia e amato la squadra in cui sei arrivato, sei una vergogna, chiarisciti le idee ma via dal Chelsea. @ChelseaFC - _soore : piango il secondo gol del chelsea arrivato da un'azione da oratorio -