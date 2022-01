“Che ca*** vuoi?”. GF Vip, Lulù Selassiè scopre cosa ha fatto Soleil Sorge e diventa una furia (Di lunedì 3 gennaio 2022) La scorsa settimana i concorrenti del GF Vip 6 sono stati puniti per la scarsa igiene all’interno della casa, che è costata ai coinquilini un calo del budget per la spesa settimanale. La produzione in più occasioni ha richiamato all’ordine i concorrenti, chiedendo loro di prestare maggiore attenzione alla pulizia ma questo non è servito. Nella mattinata di martedì 28 dicembre, all’indomani della diretta, è arrivato il provvedimento. Così il budget per la spesa della settimana è stato ampiamente ridotto: “Per via della gestione e dell’ordine e pulizia della casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, fanno sì che il totale a vostra disposizione passi da 380 a 266 euro“. GF Vip 6, lite per il cibo tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge Per questo motivo le tensioni in casa sono sempre maggiori e le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) La scorsa settimana i concorrenti del GF Vip 6 sono stati puniti per la scarsa igiene all’interno della casa, che è costata ai coinquilini un calo del budget per la spesa settimanale. La produzione in più occasioni ha richiamato all’ordine i concorrenti, chiedendo loro di prestare maggiore attenzione alla pulizia ma questo non è servito. Nella mattinata di martedì 28 dicembre, all’indomani della diretta, è arrivato il provvedimento. Così il budget per la spesa della settimana è stato ampiamente ridotto: “Per via della gestione e dell’ordine e pulizia della casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, fanno sì che il totale a vostra disposizione passi da 380 a 266 euro“. GF Vip 6, lite per il cibo traPer questo motivo le tensioni in casa sono sempre maggiori e le ...

Advertising

cinziotta73 : @dottorbarbieri Ormai tutti sono autorizzati a dire quello che vogliono pur di creare il panico. Che andassero a ca***are! - ca_carrara : @Disagio4all Ci deve essere un segreto che custodiscono gelosamente, e io lo voglio sapere! - ecomstation1 : @AniMatMigrante @lucacozzuto non uccide, non serve a un ca..o che è ben diverso - hshas1666677885 : RT @a_saba78: #ClimateActionNow ?? È sugli orli che il tempo si diluisce. Un ventaglio lucente di cose in gara per accadere, brillante e i… - ca_carrara : @Disagio4all Che io poi mi chiedo sempre come cazzo facciano a dormire a pancia sotto? Levitano? -